Ospedale di Alessandria: Marco Orsello è il nuovo primario di Gastroenterologia

Il dott. Marco Orsello è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, succedendo nel ruolo al dr. Carlo Gemme, andato in pensione. Dopo una lunga esperienza presso l’Ospedale Maggiore di Novara, dove ha ricoperto dal 1995 il ruolo di dirigente medico di I livello e, successivamente, quello di responsabile facente funzione. Specialista in attività endoscopica di base e operativa, Orsello ha alle spalle un percorso professionale che abbraccia l’assistenza in urgenza, l’attività ambulatoriale, il reparto e il pronto soccorso, con un ruolo attivo anche durante la fase più critica della pandemia COVID.

Con l’arrivo del nuovo Direttore, si rafforza l’impegno dell’Ospedale alessandrino in un ambito strategico per prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie gastro-intestinali. Oltre all’attività di endoscopia diagnostica, la struttura continuerà a sviluppare tecniche operative complesse per il trattamento delle lesioni potenzialmente neoplastiche, delle patologie delle vie biliari e delle stenosi benigne e maligne del tratto digerente.

La nomina del dott. Orsello segna l’inizio di una nuova fase per la SC Gastroenterologia dell’AOU AL, all’insegna dell’innovazione clinica, dell’integrazione con la rete assistenziale e della valorizzazione della ricerca applicata. Queste le sue parole: «Nel corso della mia carriera mi sono occupato di gastroenterologia a 360 gradi, e il mio obiettivo ora è portare questa esperienza all’interno dell’Azienda. È evidente che ci sia una crescente richiesta di attività di prevenzione ed esecuzione di procedure avanzate, che richiedono un approccio diagnostico e operativo sempre più integrato. Vorremmo mettere in atto proprio questo modello, lavorando con i colleghi e con tutto il personale per garantire un servizio attivo h24».