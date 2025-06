A scuola di ‘Protezione Civile’ in Piemonte: 16 campi estivi per ragazzi 10-16 anni

È incominciata la stagione dei campi estivi di Protezione civile, riservati ad oltre 300 ragazzi dai 10 ai 16 anni, ai quali viene insegnato a proteggere la natura e la vita delle persone, a prevenire i danni causati dagli incendi boschivi, a capire quanto è importante la prevenzione anche per altri pericoli, diventando cittadini più attivi e consapevoli del valore dell’ambiente e del territorio ed essendo più preparati in caso di emergenze.

LE PAROLE – Così il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi: “Offrono ai giovani l’opportunità di crescere imparando a capire l’importanza di prevenire i rischi, essere responsabili in caso di emergenze e di conoscere tutte le procedure che contribuiscono a rendere la nostra comunità più sicura”. I campi scuola sono un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Regioni, Comuni, Organizzazioni nazionali e locali di volontariato, in sinergia con le diverse strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile.



Appuntamenti in provincia di Alessandria: Felizzano 29 giugno-5 luglio, organizzato dall’ANA – Morano sul Po 14-20 luglio, organizzato da FIR-CB – Acqui Terme 18-23 agosto, organizzato dall’ANC.