Corso di teatro, un super-saggio finale ha chiuso la stagione sul palco dell’Alessandrino

Meglio non poteva andare, il saggio di fine anno. Circa 300 persone sedute in platea al Teatro Alessandrino, pronte ad applaudire gli aspiranti attori dell’11° corso di recitazione ‘Facciamo teatro’, impegnati nelle loro performance preparate durante 7 mesi di lavoro.

E davvero venerdì 6 giugno la serata è andata benissimo: pochissimi errori (meno delle dita di una mano), tante uscite ‘convinte’, allievi padroni dei testi messi a punto dall’inesauribile maestro Massimo Bagliani e ben coordinati dalla di lui consorte Isabella Cazzola, invisibile e onnipresente.

Uno show che, anno dopo anno, sale di livello, diventa più divertente e più godibile, trascinato dall’attor nostro che presenta, narra, spiega, suggerisce (poco, in verità), scherza col pubblico fra una scena e l’altra, ironizzando sulla caduta dall’alto di uno degli addobbi floreali preparati da ‘Harvey’, nomignolo guadagnato sul campo da uno degli aspiranti attori che, nella vita, fa il fiorista.

Uno show che, per quanto mi riguarda, visto che seguo l”iniziativa da quando è nata, è stato bello vivere prova dopo prova, raccontandola nella sfumature più nascoste e nell’evoluzione degli allievi verso il traguardo finale.

E non è un caso che sia già aperte le iscrizioni per il corso numero 12 che partirà il prossimo novembre, sempre al Cine-teatro Kristalli, grazie alla disponibilità del proprietario Paolo Pasquale, e grazie alla generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sensibile come sempre a questo tipo di iniziative. Ma grazie, soprattutto, alla voglia inesauribile di Massimo e Isabella nel proporre e nell’insegnare teatro, perché come i ragazzi hanno ricordato, tutti insieme, in apertura e in chiusura di spettacolo, ‘IL TEATRO FA BENE!’

INFO – Telefono: 338 3911977 – Sito: www.facciamoteatro.it