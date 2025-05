‘Nebularis show’ al Teatro Ambra, sabato 10 maggio alle 21, con musica, comicità e magia

Nebularis Show è uno spettacolo corposo: 13 protagonisti che si alternano su palco (5 musicisti, 4 cantanti, 1 mago, 3 comici) per regalare al pubblico musica, comicità e magia in un’unica serata.

Sabato 10 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Ambra (viale Brigata Ravenna, 8) di Alessandria torna in scena il ‘Nebularis Show’, presentato del Nebularis Group alla sua terza esibizione.

L’appuntamento fa parte della stagione ‘Ambra Brama di Teatro’, realizzata grazie alla collaborazione tra Associazione Culturale Commedia Community/Teatro della Juta e Associazione DLF Alessandria-Asti, con il sostegno della Regione Piemonte. Partner della stagione Alegas-Gruppo Iren, gas luce e servizi.

Vi aspetta una serata che vi toglierà i pensieri e vi farà tornare a casa col sorriso. Gli artisti vi trascineranno in un turbine geniale dove la magia e la musica live incontreranno la comicità in 2 ore di puro divertimento creativo. Un format mai visto, che trasformerà il teatro in un parco giochi per la mente, dove la logica andrà in vacanza, lasciando il comando ad emozioni e fantasia.

Sarà un viaggio tutto nuovo, con le illusioni di Mago Canticchio, la comicità surreale dell’Oroscopo Demenziale di Serena Imperatrice e Riccardo Pizzorno e le gag di Gianni Pasino. Scatenandosi, ogni tanto, con i ritmi coinvolgenti del Nebularis Group. DA NON PERDERE!

BIGLIETTI – adulti € 12,00 adulti, bambini € 10,00 – Prenotazioni e info 0131-252079 e 375-6956184. Prevendita – segreteria teatro 9-12 e 15-18, oppure online su www.diyticket.it (Dlf Alessandria-Asti). In biglietteria dalle ore 20 il giorno dello spettacolo.