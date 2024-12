Scuole protagoniste a Casale Monferrato per la Settimana della Ricerca

Settimana della Ricerca protagonista a Casale Monferrato lo scorso 27 settembre: la Sala Consiliare del Comune ha ospitato l’evento “Come si fa ricerca? Focus sulle malattie asbesto-correlate” rivolto agli studenti del territorio casalese, grazie alla fruttuosa collaborazione tra il DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione) e la ‘Rete ScuoleInsieme’ della città, collettivo che unisce gli istituti di ogni ordine e grado delle scuole di Casale Monferrato, Cerrina, Ticineto, Vignale/Ozzano, CPIA.

La sfida proposta agli studenti era quella di ideare una campagna comunicativa in grado di illustrare, in modo innovativo, le conoscenze apprese sulla metodologia e sul reperimento dei fondi indispensabili per la ricerca, e i progetti sulle patologie ambientali con focus su quelle amianto–correlate. E gli elaborati hanno dimostrato come i ragazzi abbiano colto pienamente l’importanza e gli obiettivi delle attività di ricerca scientifica.

La 3ªB dell’Istituto “Balbo” ha optato per il podcast, con un episodio dedicato all’importanza e all’impatto che la ricerca epidemiologica può avere nella prevenzione delle patologie ambientali.

La classe 3ª A AFM del “Leardi” ha incentrato la sua presentazione sul ruolo delle biobanche e sulla centralità della cultura del dono per il sostegno delle stesse, proponendo una raccolta fondi.

La 3ª annualità del Liceo Biomedico ha dato vita a una campagna comunicativa completa: video intervista ai professionisti del DAIRI, progettazione di un flyer dedicato e materiali visivi per i social.