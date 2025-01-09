Attualità Cronaca Video

Brescia: arruolava giovani stranieri, arrestato un estremista islamico del Bangladesh

Set 9, 2025
BRESCIA (ITALPRESS) – All’alba di questa mattina la Polizia di Stato, al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, ha eseguito una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari ristretti disposta dal GIP presso il Tribunale di Brescia nei confronti di un 37enne cittadino del Bangladesh residente nella Provincia mantovana, ritenuto responsabile del compimento di attività, penalmente rilevanti per arruolamento per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.trl/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

