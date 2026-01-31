Poliziotto accerchiato e aggredito al corteo Askatasuna a Torino, le immagini

TORINO (ITALPRESS) – Undici agenti feriti e una decina di persone arrestate. È il primo dato parziale sulla guerriglia urbana che oggi si è scatenata a Torino, durante la manifestazione organizzata contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Secondo quanto riferisce il Coisp, “un poliziotto ha subito un vero e proprio tentativo di linciaggio: è stato accerchiato, colpito a bastonate e a martellate, buttato a terra e stavano tentando di finirlo in mezzo alla strada”. In un video pubblicato dal premier Giorgia Meloni sul proprio profilo X, le immagini mostrano un poliziotto accerchiato e aggredito in strada durante il corteo.

(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)