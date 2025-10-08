Attualità Cronaca Video

Lamezia Terme: arrestato un ricercato per associazione mafiosa

Di

Ott 8, 2025


LAMEZIA TERME (CATANZARO) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato G.V.T., 57enne lametino, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso, a luglio 2025, dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, per un cumulo di pene conseguenti a diverse condanne pronunciate a suo carico anche per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Il blitz è scattato di domenica, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo giorni di appostamenti, hanno ritenuto che il ricercato avesse raggiunto i propri familiari proprio nella sua abitazione di residenza, confidando nel giorno di festa.

tvi/mca2
Fonte video: Carabinieri

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Siracusa: vasta operazione antidroga e 13 arresti

Ott 8, 2025
Attualità Cronaca Video

Caivano: smantellata una piazza di spaccio, sequestro di 1,2 kg di cocaina

Ott 8, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Il piano Trump apre più di uno spiraglio, l’Italia c’è”

Ott 8, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Scompenso cardiaco, nuove linee d’azione nel policy paper

Ott 8, 2025
IN EVIDENZA

Ruba zaini e borse di un turista, incastrato dalla dash cam dell’auto

Ott 8, 2025
Attualità Cronaca Video

Siracusa: vasta operazione antidroga e 13 arresti

Ott 8, 2025
Attualità Cronaca Video

Lamezia Terme: arrestato un ricercato per associazione mafiosa

Ott 8, 2025