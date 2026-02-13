Oristano: arrestati 2 finti carabinieri per estorsioni ai danni di anziane

ORISTANO (ITALPRESS) – Si spacciavano per carabinieri e, con la tecnica del “finto maresciallo”, minacciavano anziane sole costringendole a consegnare denaro e gioielli. Due giovani, poco più che ventenni e originari della Campania, sono stati arrestati in flagranza dai militari del Comando provinciale di Oristano dopo un blitz in un B&B del capoluogo, dove si nascondevano. L’operazione è scattata dopo la chiamata al 112 di una donna di 85 anni della Marmilla, raggirata con la falsa notizia di un grave incidente causato dalla nipote. Sotto pressione psicologica e minaccia di conseguenze penali, l’anziana aveva consegnato 14.000 euro in contanti e preziosi a un sedicente appartenente all’Arma. Le immediate indagini e un servizio di pedinamento hanno consentito di individuare i due sospetti e recuperare l’intera refurtiva, nascosta nella camera del B&B. Parte dei gioielli è risultata provento di un analogo colpo messo a segno a Cagliari ai danni di un’altra anziana. Contestato il reato di estorsione aggravata. I due sono stati trasferiti nel carcere di Massama, mentre la refurtiva è stata restituita alle vittime. L’operazione rientra nel dispositivo “Shield”, già responsabile di numerosi arresti contro le bande di “trasfertisti” attive in Sardegna.tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

