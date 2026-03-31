Varese: arrestata all’aeroporto di Malpensa passeggera Usa con 17 kg di marijuana

VARESE (ITALPRESS) – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa e le Fiamme gialle di Varese hanno arrestato all’aeroporto una cittadina statunitense, in arrivo dagli Stati Uniti, trovata in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. La sostanza stupefacente trovata in una valigia tra gli effetti personali, pari a circa 17 chili, che sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare una cifra stimata tra 170.000 e 250.000 euro, è stata sottoposta a sequestro.vbo/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)