Attualità Esteri Politica

Armenia: volano pugni e calci nella mega-rissa in Parlamento

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Ott 29, 2026


EREVAN (ARMENIA) (ITALPRESS) – Dalle accuse politiche allo scontro fisico, con la seduta costretta a fermarsi: il Parlamento armeno è stato teatro di momenti di forte tensione tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione. La scintilla è scoccata dopo le dichiarazioni di Taron Chakhoyan, esponente di Contratto Civile, che ha chiamato in causa la famiglia di Narek Karapetyan, legato al blocco Armenia Forte, con accuse di corruzione. La discussione è rapidamente degenerata, coinvolgendo diversi deputati in una colluttazione. Un parlamentare dell’opposizione ha riportato una lesione al setto nasale e ha avuto bisogno di assistenza medica.
lcr/azn/gtr
(Fonte: canale YouTube dell’Assemblea nazionale della Repubblica Armena)

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