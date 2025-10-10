Attualità Viaggiando Video

ANAS: focus sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento

Di

Ott 10, 2025


TRENTO (ITALPRESS) – Ogni scelta al volante può fare la differenza. Piazza Duomo, a Trento, ha ospitato il talk “Sicuri al traguardo” organizzato da Anas che per il quarto anno consecutivo è brand partner del Festival dello Sport, in programma fino al 12 ottobre. Testimonial Max Biaggi, sei volte campione del mondo di motociclismo, e Maya Weug, prima pilota della Ferrari Driver Academy, che hanno condiviso la loro esperienza tra pista e strada, lanciando un chiaro messaggio ai giovani: vietato distrarsi alla guida.
f36/fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Economia Video

Uzbekistan sempre più attrattivo per gli investimenti esteri

Ott 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: arrestati 3 giovani per tentato omicidio

Ott 10, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 10 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 9, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Viaggiando Video

ANAS: focus sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento

Ott 10, 2025
Economia Video

Uzbekistan sempre più attrattivo per gli investimenti esteri

Ott 10, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Giornate FAI d’autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre visite in 14 luoghi della provincia di Alessandria

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: arrestati 3 giovani per tentato omicidio

Ott 10, 2025