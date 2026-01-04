Allarme ONU sul clima: la soglia di 1,5 gradi è sempre più vicina

ROMA (ITALPRESS) – Il conto alla rovescia è già iniziato. La soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale, indicata dall’Accordo di Parigi come limite da perseguire, sarà probabilmente superata entro pochi anni. E secondo l’ONU, oggi evitare completamente il superamento è ormai considerato praticamente impossibile.Ma quanto saliranno le temperature dipende ancora dalle scelte che verranno fatte. Con le politiche attuali, il mondo viaggia verso un aumento della temperatura di circa 2,6-2,8 gradi entro la fine del secolo. Anche uno scenario di interventi molto più incisivi porterebbe comunque a un temporaneo superamento della soglia, con l’obiettivo di tornare sotto 1,5 gradi entro il 2100.Per il WWF il messaggio è chiaro: il superamento deve essere il più contenuto e il più breve possibile. Servono tagli immediati alle emissioni, nuovi piani climatici e maggiori finanziamenti per le comunità già colpite da eventi estremi.Per limitare il picco a circa 1,8 gradi, il percorso richiede una drastica riduzione delle emissioni e, successivamente, anche la rimozione della CO₂ già presente nell’atmosfera.Perché ogni frazione di grado significa più rischi per persone, ecosistemi ed economie. E più a lungo resteremo oltre 1,5 gradi, maggiore sarà il pericolo di superare punti di non ritorno.

gsl