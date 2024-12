Comune di Alessandria: gli emendamenti di Locci alla programmazione 2025-2027

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

“Alessandria deve diventare una città che sa tutelare le proprie radici e, al contempo, guardare al futuro con coraggio. Con questi emendamenti ho voluto proporre una visione che parte dai bisogni concreti dei cittadini, per proiettare la nostra comunità verso nuove opportunità.” Così Emanuele Locci, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale ad Alessandria, presenta due serie di emendamenti al DUP 2025-2027, il Documento Unico di Programmazione del Comune.

I primi emendamenti si concentrano su temi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini: sicurezza, sostegno alle famiglie, decoro urbano, ma anche difesa dell’identità e promozione della comunità locale. Tra le proposte, l’introduzione di un piano di rafforzamento della sicurezza urbana, con presidi mobili della polizia locale e l’installazione di sistemi di videosorveglianza avanzati, oltre un maggior utilizzo del DASPO urbano, rappresentano una risposta concreta alle crescenti richieste di tutela e controllo del territorio. Allo stesso tempo, particolare attenzione è rivolta alle politiche per la famiglia, con il sostegno alla genitorialità e la promozione di iniziative volte a valorizzare il ruolo centrale della famiglia nella comunità alessandrina.

Non manca l’impegno per il decoro urbano, con interventi per garantire la manutenzione costante degli spazi pubblici e sanzioni più severe per chi deturpa la città. A queste proposte si affianca la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio locale, attraverso eventi culturali che celebrino l’identità alessandrina e la promozione dei prodotti del territorio con l’uso della denominazione comunale (De.Co.) per i prodotti gastronomici della tradizione alessandrina.

“Le radici di una comunità sono ciò che le permette di crescere forte. Difendere l’identità e le tradizioni di Alessandria significa rafforzare il legame con il nostro passato e garantire un futuro coeso e ricco di opportunità per tutti i cittadini” sottolinea Locci.

La seconda serie di emendamenti guarda invece al futuro, proponendo un utilizzo innovativo delle tecnologie più avanzate per migliorare i servizi pubblici e posizionare Alessandria come esempio di modernità per le amministrazioni italiane. La blockchain è al centro di queste proposte, con la creazione di sistemi per il rilascio digitale di certificati e atti amministrativi che garantiscono tracciabilità, sicurezza e accessibilità per i cittadini anche da casa. La stessa tecnologia viene proposta anche per la gestione trasparente di fondi pubblici e per il lancio di una piattaforma di crowdfunding civico, in cui cittadini e imprese possono contribuire al finanziamento di progetti pubblici in modo verificabile e partecipativo.

Anche il turismo e la cultura trovano spazio tra le proposte innovative, con l’utilizzo di NFT e realtà aumentata per digitalizzare il patrimonio culturale della città e renderlo fruibile a livello globale. Non mancano iniziative per una sicurezza predittiva, grazie a sistemi integrati di intelligenza artificiale e IoT, e soluzioni per migliorare la mobilità urbana e la sostenibilità ambientale.

“Con questi emendamenti, Alessandria ha l’opportunità di diventare una città pilota per tutto il Paese. Non stiamo solo proponendo soluzioni moderne, ma stiamo dimostrando che l’innovazione può convivere con la tradizione, rendendo la nostra comunità più sicura, più prospera e più inclusiva” conclude Locci.