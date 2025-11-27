Attualità Cronaca Video

Genova: sequestrati al porto 7 quintali di permanganato di potassio, utilizzato per la droga

Di

Nov 27, 2025


GENOVA (ITALPRESS) – I funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Genova e i finanzieri del Comando Provinciale Genova hanno sequestrato, presso il porto del capoluogo ligure, oltre 10 tonnellate di prodotto chimico industriale, contenente circa 700 kg di permanganato di potassio, sostanza utilizzata dalle organizzazioni criminali durante la produzione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, al controllo della merce stipata in un container proveniente dal porto di Durban in Sud Africa, hanno constatato si trattasse di circa 10.000 kg di prodotto chimico industriale, denominato CCP (Chem Control Pellet) 108, una miscela di ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato di sodio e bicarbonato di sodio.

tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sparatoria a Washington, Trump: “E’ la più grande minaccia alla sicurezza nazionale”

Nov 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Modena: arrestate 13 georgiane con documenti falsi di ingresso e soggiorno in Italia

Nov 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Varese: identificati 20 lavoratori in nero e 2 irregolari

Nov 27, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sparatoria a Washington, Trump: “E’ la più grande minaccia alla sicurezza nazionale”

Nov 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Modena: arrestate 13 georgiane con documenti falsi di ingresso e soggiorno in Italia

Nov 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Varese: identificati 20 lavoratori in nero e 2 irregolari

Nov 27, 2025
Economia Video

Industria chimica, il settore accelera sulla sostenibilità

Nov 27, 2025