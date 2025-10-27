Attualità Economia IN EVIDENZA

Agricoltura: via al pagamento degli anticipi PAC, 43 milioni per 10.000 aziende piemontesi

DiRaimondo Bovone

Ott 27, 2025 , , , , , , , ,

Arpea, l’organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, ha iniziato in anticipo rispetto agli anni precedenti i pagamenti degli anticipi della PAC (Politica Agricola Comune) che da regolamento comunitario si concluderanno il 30 novembre 2025. Sono in arrivo 43 milioni di euro  destinati a 10.000 aziende piemontesi quale sostegno al reddito agricolo assicurato dal Feaga, il cosiddetto “Primo pilastro” Pac.

Nelle prossime settimane altra tranche di pagamenti fino al 70% dell’importo ammissibile.
Dal 1° dicembre inizierà il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026. Entro tale data Arpea erogherà circa 185 milioni di euro.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

