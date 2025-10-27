Agricoltura: via al pagamento degli anticipi PAC, 43 milioni per 10.000 aziende piemontesi

Arpea, l’organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, ha iniziato in anticipo rispetto agli anni precedenti i pagamenti degli anticipi della PAC (Politica Agricola Comune) che da regolamento comunitario si concluderanno il 30 novembre 2025. Sono in arrivo 43 milioni di euro destinati a 10.000 aziende piemontesi quale sostegno al reddito agricolo assicurato dal Feaga, il cosiddetto “Primo pilastro” Pac.
Nelle prossime settimane altra tranche di pagamenti fino al 70% dell’importo ammissibile.
Dal 1° dicembre inizierà il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026. Entro tale data Arpea erogherà circa 185 milioni di euro.