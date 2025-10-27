Economia Video

Il presidente Federchimica, Buzzella: “Nel 2024 perse 11 milioni di tonnellate di prodotti”

Di

Ott 27, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Solo l’anno scorso in Europa hanno chiuso impianti pari a 11 milioni di tonnellate di produzione prodotti chimici. Tutti prodotti che stiamo importando prevalentemente dall’Asia e dalla Cina dove se confrontiamo le importazioni negli ultimi anni sono triplicate”. Lo ha detto il presidente di Federchimica Francesco Buzzella a margine dell’assemblea pubblica della federazione, ricordando che “vediamo sulla chimica italiana un -11% dal 2021 al 2024 e nei primi mesi del 2025 un ulteriore calo che ci fa presupporre una chiusura a fine anno a -1,5%”.

xh7/ads/mca2

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Alle banche chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”

Ott 27, 2025
Salute & Scienza Video

Influenza in arrivo, vaccinazione cruciale per anziani e fragili

Ott 27, 2025
Salute & Scienza Video

Sonno, i disturbi più frequenti

Ott 27, 2025

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Alle banche chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”

Ott 27, 2025
Economia Video

Il presidente Federchimica, Buzzella: “Nel 2024 perse 11 milioni di tonnellate di prodotti”

Ott 27, 2025
Salute & Scienza Video

Influenza in arrivo, vaccinazione cruciale per anziani e fragili

Ott 27, 2025
Calcio Sport

La Juve esonera Tudor, Brambilla in panchina contro l’Udinese

Ott 27, 2025