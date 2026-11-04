Attualità Science & Technology

Cina: settori TV e audiovisivo online superano il miliardo di utenti ciascuno

Di

Nov 4, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I settori della televisione e dell’audiovisivo online in Cina si sono sviluppati fino a raggiungere enormi dimensioni, con oltre un miliardo di utenti ciascuno. E’ quanto si legge in un rapporto di settore pubblicato ieri.

Il numero di utenti televisivi in Cina aveva superato un miliardo alla fine del 2025, mentre la base di utenti dell’audiovisivo online nel Paese aveva raggiunto 1,099 miliardi alla fine dello scorso anno, ha mostrato il rapporto.

Commissionato dall’Amministrazione nazionale della radio e della televisione e redatto dal suo centro di ricerca sullo sviluppo, il rapporto riunisce i settori radiofonico e televisivo e quello dell’audiovisivo online in un quadro di ricerca unificato.

Secondo il rapporto, il tempo complessivo dedicato alla visione della televisione in Cina ha raggiunto 638,7 miliardi di ore nel 2025, con una media di 4 ore e 5 minuti al giorno per spettatore. Gli utenti dell’audiovisivo online hanno trascorso in media 201 minuti al giorno utilizzando questi servizi.

I ricavi complessivi delle industrie radiofonica, televisiva e dell’audiovisivo online in Cina hanno superato 1.546 miliardi di yuan (circa 230 miliardi di dollari) nel 2025, in aumento del 5,22% su base annua e del 67,82% rispetto alla fine del periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020). I fornitori di servizi audiovisivi online hanno rappresentato il 53,63% dei ricavi complessivi, ha rivelato il rapporto.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Agricoltura, emergenza carburanti, PAC: al Piemonte assegnati 8 milioni aggiuntivi

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 5 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia

Rilegno a Ecomondo, 2 milioni di tonnellate di legno Riciclate ogni anno

Nov 4, 2026

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Agricoltura, emergenza carburanti, PAC: al Piemonte assegnati 8 milioni aggiuntivi

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: Como da record, travolto il Lens 9-1 in Francia

Nov 5, 2026
Calcio Sport

Champions League: Napoli in emergenza travolto 4-1 in casa del Porto

Nov 5, 2026
Curiosità Storie dal mondo

Cina: un professore italiano crea un ponte tra il Fujian e il mondo

Nov 4, 2026