Ischia: affitti abusivi, 52 violazioni

Set 2, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dr. Michele di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno intensificato, sull’isola di Ischia, anche avvalendosi della collaborazione delle Polizie locali dei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, i controlli volti a contrastare il fenomeno delle locazioni brevi abusive.

(Fonte video: Guardia di Finanza)

