Aeroporti italiani: nel 2025 aumento di passeggeri e cargo

Feb 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il sistema aeroportuale italiano ha registrato un nuovo record, superando i 229 milioni di passeggeri complessivi, con un incremento del +5% rispetto al 2024. Secondo i dati diffusi da Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Roma Fiumicino si conferma il primo scalo nazionale con oltre 50 milioni di viaggiatori, rafforzando il proprio ruolo di hub strategico per i collegamenti nazionali e internazionali. Il traffico interno si mantiene stabile, con più di 72 milioni di passeggeri, mentre quello internazionale continua a trainare la crescita, superando i 157 milioni di viaggiatori. Le rotte europee rappresentano la componente principale, con la Spagna come primo Paese di destinazione e il collegamento Roma-Madrid tra i più frequentati. I vettori a basso costo si confermano centrali nel panorama del trasporto aereo italiano, movimentando la maggior parte dei passeggeri, mentre le compagnie tradizionali mantengono un ruolo rilevante soprattutto sulle tratte di lungo raggio. Positivi anche i dati sul cargo aereo, che nel 2025 ha superato 1,2 milioni di tonnellate di merci movimentate. Milano Malpensa resta il principale aeroporto per il traffico cargo, con un forte contributo delle rotte internazionali, in particolare extraeuropee.

