Domenica 4 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

1949 tragedia di Superga.

Scomparve il Grande Torino. L’incidente aereo avvenne alle 17.03, di ritorno dall’amichevole col Benfica. Per la nebbia il pilota, convinto di trovarsi in quota di sicurezza, effettuò una virata per iniziare l’atterraggio, ma si schiantò sul retro della Basilica di Superga. La FIFA dichiarò il 4 maggio ‘Giornata mondiale del calcio’.