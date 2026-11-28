TORINO (ITALPRESS) – La Lazio batte il Torino per 2-1 nella tredicesima giornata di Serie A e si conferma in testa alla classifica in beata solitudine. La formazione biancoceleste va in vantaggio nel primo tempo con il danese Provstgaard e raddoppia subito dopo con il suo connazionale Isaksen. I granata accorciano le distanze nella ripresa con Adams, senza riuscire però a riprendere gli avversari.

Si comincia con Gattuso che ritrova capitan Zaccagni ma perde Taylor, sostituito da Dele-Bashiru. Abate sceglie Simeone e Adams in avanti supportati da Vlasic. Si vedono più i padroni di casa in avvio di gara. Al 5′ Mandas salva per la prima volta il risultato, respingendo una conclusione di Simeone su suggerimento di Casadei, a sua volta pescato brillantemente da Adams. Il portiere greco deve intervenire anche al 16′ su una conclusione di Vlasic. Con il passare dei minuti esce fuori la Lazio. Al 32′ Perri interviene su Frattesi, mentre al 42′ arriva la rete del vantaggio ospite. Calcio d’angolo di Zaccagni e colpo di testa di Provstgaard che sfugge a Coco, insaccando alle spalle di Perri. Passano non più di due minuti prima del raddoppio che nasce, ancora una volta, dal piede di Zaccagni. Il capitano della Lazio, rientrato dopo il problema alla coscia, sfrutta l’inserimento di Isaksen e gli serve un pallone perfetto, che il danese controlla prima di battere Perri.

Si va all’intervallo sul risultato di 0-2. La prima grande palla gol della ripresa arriva da Simeone, che dal limite calcia sul palo alla sinistra di Mandas, bravo a deviare la sfera sul palo. Al 62′ il Torino trova il gol. Angolo di Mandragora e girata di testa di Che Adams che non lascia scampo a Mandas. Nel finale torna a farsi vedere la Lazio. All’86’ Perri salva su Frattesi, poi Pinamonti spedisce fuori. Ma negli ultimi secondi è Mandas a essere decisivo sugli assalti avversari. La Lazio vince 2-1, si porta a quota 35 e continua a guardare tutti dall’alto.

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