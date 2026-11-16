SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Museo del Palazzo di Shenyang, nel capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Liaoning, ha celebrato oggi il suo centenario e ha ricevuto una donazione di 41 pezzi di porcellana.

La collezione donata, composta interamente da porcellane da esportazione appartenenti a tre grandi categorie, colma una lacuna nel patrimonio museale dedicato a questo tipo di porcellane e migliora ulteriormente il sistema delle collezioni, ha dichiarato Zhang Guobin, direttore del dipartimento delle collezioni del museo.

I pezzi sono stati donati da Zhao Qiang, presidente dell’Associazione di Macao per la conservazione dei beni culturali. “Questi reperti di porcellana un tempo hanno attraversato montagne e mari per raggiungere il mondo. Oggi sono entrati a far parte del museo. Spero che, attraverso la ricerca e l’esposizione, possano raccontare altre storie degli scambi tra la cultura cinese e il mondo”, ha dichiarato.

Il Museo del Palazzo di Shenyang, situato nell’antico complesso imperiale di tre imperatori della dinastia Qing (1644-1911), è stato istituito nel 1926 e aperto al pubblico nel 1929. Nel 2004 è stato inserito nella Lista del patrimonio culturale mondiale.

Per celebrare il suo centenario quest’anno, il museo sta ospitando diverse mostre che ne mettono in risalto la storia, tra cui un’esposizione dedicata a 100 dei suoi reperti più preziosi e un’altra con fotografie del secolo scorso.

Nel corso degli anni, il museo ha organizzato diverse attività. Attraverso mostre innovative e prodotti culturali creativi, ha valorizzato i suoi beni architettonici e culturali, nonchè la cultura che ne è alla base.

Al primo novembre, il Museo del Palazzo di Shenyang aveva accolto oltre 6 milioni di visitatori dall’inizio dell’anno, stabilendo un nuovo record.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-