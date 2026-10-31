Attualità Eventi Spettacoli

Musica: uscito il brano ‘Valori’ di Cristiano Godano. C’è attesa per l’album in uscita il 13 novembre

DiRaimondo Bovone

Ott 31, 2026 , , , , , , , ,
Cristiano Godano (Antonia Di Bella)

Mercoledì scorso, 28 ottobre, è uscito “Valori”, un brano inedito di CRISTIANO GODANO che trascina nelle atmosfere oscure e inquietanti di un thriller psicologico, raccontando un’angoscia concreta che non appartiene alla finzione cinematografica, ma alla realtà che ci circonda. Questo brano anticipa “Un filo d’erba nel muro” (Ala Bianca Group / Warner Music), il nuovo album di inediti di Cristiano Godano, in uscita il 13 novembre. Link al brano “Valori” sulle piattaforme digitali: https://found.ee/cristianogodano_valori 

Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica italiana in 30 anni di carriera, è l’autore di tutti i loro testi (oltre 130), in questo brano si allontana dalle consuete coordinate folk e cantautorali per avventurarsi, grazie anche alla produzione di Rob Ellis, in territori più oscuri e ipnotici, che evocano il trip-hop dei Portishead, certe inquietudini cinematografiche di David Lynch e le suggestioni più ossessive dell’elettronica alternativa.
L’architrave di “Valori” è una trama ritmica pulsante che alterna l’ipnosi alla vertigine, per precipitare sul finale in una deflagrazione di matrice noise-rock. A dominare questo paesaggio sonoro è la voce di Godano, dolente e disincantata, che enumera dignità, onestà, umanità, libertà e integrità per decretarne, con glaciale rassegnazione, la progressiva irrilevanza.

La copertina dell’album ‘Un filo d’erba nel muro’

VIDEO – Regia e montaggio di Marco Jeannin https://youtu.be/x9VGFlS8szk.
Un racconto visivo cupo e quasi surreale, pensato per dialogare in modo viscerale con le sonorità del pezzo. L’estetica notturna — fatta di asfalto, fari nell’oscurità e atmosfere che richiamano il cinema lynchiano — si fonda su un montaggio dinamico fatto di improvvise accelerazioni, dove le sfocature e i contorni poco definiti trasformano la luce, i riflessi e le aberrazioni luminose in vera e propria texture visiva, amplificando il ritmo incalzante e il profondo senso di inquietudine della canzone.

LE PAROLE – Cristiano Godano introduce così il suo novo singolo ‘Valori’: «Viviamo tempi disastrosi: tre minacce in particolare, gigantesche e mostruose, premono alle porte della nostra condizione esistenziale, la tormentano e la disorientano. Guerre, intelligenza artificiale fuori controllo e riscaldamento climatico: questi i loro nomi. Al contempo solo un’indifferenza incomprensibile o un egoismo condannevole possono offuscare una consapevolezza che dovrebbe essere di chiunque: quella della deriva autoritaria e anti-democratica che il sistema (definizione necessariamente sintetica) sta cercando di imporre al mondo occidentale. Con essa vengono corrose poco alla volta le basi della coesistenza fra cittadini, fatte di valori che, per nostra incalcolabile fortun,a abbiamo sempre dato per scontati. Questa canzone li nomina in un lamento alieno e allucinato, e l’esasperazione che ne scaturisce pensa alla fuga o, surrealmente parlando, a una sorta di auto-dissolvimento. La musica accompagna il tutto con la messa in scena di arrangiamenti e sonorità quasi claustrofobiche».

Cristiano Godano e Rob Elli (Tori Caldeira)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Costume & Società Giovani IN EVIDENZA

Regione Piemonte: stanziati 7.7 milioni per gli asili privati nell’anno 26-27

Ott 31, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “Gli USA anticipino le consegne di missili Patriot, servono adesso”

Ott 31, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Cortei, il ministro Piantedosi: “Dalle forze dell’ordine equilibrio ed efficacia”

Ott 30, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute Science & Technology

La Syensqo di Spinetta Marengo ha cessato la produzione di uno PFAS, il C604

Ott 31, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

QuiEuropa Magazine – 31/10/2026

Ott 31, 2026
Attualità Eventi Spettacoli

Musica: uscito il brano ‘Valori’ di Cristiano Godano. C’è attesa per l’album in uscita il 13 novembre

Ott 31, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Madre Terra – Riunione UNEP/MAP a Malta: focus tecnologie di dissalazione innovative

Ott 31, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x