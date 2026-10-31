Musica: uscito il brano ‘Valori’ di Cristiano Godano. C’è attesa per l’album in uscita il 13 novembre

Mercoledì scorso, 28 ottobre, è uscito “Valori”, un brano inedito di CRISTIANO GODANO che trascina nelle atmosfere oscure e inquietanti di un thriller psicologico, raccontando un’angoscia concreta che non appartiene alla finzione cinematografica, ma alla realtà che ci circonda. Questo brano anticipa “Un filo d’erba nel muro” (Ala Bianca Group / Warner Music), il nuovo album di inediti di Cristiano Godano, in uscita il 13 novembre. Link al brano “Valori” sulle piattaforme digitali: https://found.ee/cristianogodano_valori

Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica italiana in 30 anni di carriera, è l’autore di tutti i loro testi (oltre 130), in questo brano si allontana dalle consuete coordinate folk e cantautorali per avventurarsi, grazie anche alla produzione di Rob Ellis, in territori più oscuri e ipnotici, che evocano il trip-hop dei Portishead, certe inquietudini cinematografiche di David Lynch e le suggestioni più ossessive dell’elettronica alternativa.

L’architrave di “Valori” è una trama ritmica pulsante che alterna l’ipnosi alla vertigine, per precipitare sul finale in una deflagrazione di matrice noise-rock. A dominare questo paesaggio sonoro è la voce di Godano, dolente e disincantata, che enumera dignità, onestà, umanità, libertà e integrità per decretarne, con glaciale rassegnazione, la progressiva irrilevanza.

La copertina dell’album ‘Un filo d’erba nel muro’

VIDEO – Regia e montaggio di Marco Jeannin https://youtu.be/x9VGFlS8szk.

Un racconto visivo cupo e quasi surreale, pensato per dialogare in modo viscerale con le sonorità del pezzo. L’estetica notturna — fatta di asfalto, fari nell’oscurità e atmosfere che richiamano il cinema lynchiano — si fonda su un montaggio dinamico fatto di improvvise accelerazioni, dove le sfocature e i contorni poco definiti trasformano la luce, i riflessi e le aberrazioni luminose in vera e propria texture visiva, amplificando il ritmo incalzante e il profondo senso di inquietudine della canzone.

LE PAROLE – Cristiano Godano introduce così il suo novo singolo ‘Valori’: «Viviamo tempi disastrosi: tre minacce in particolare, gigantesche e mostruose, premono alle porte della nostra condizione esistenziale, la tormentano e la disorientano. Guerre, intelligenza artificiale fuori controllo e riscaldamento climatico: questi i loro nomi. Al contempo solo un’indifferenza incomprensibile o un egoismo condannevole possono offuscare una consapevolezza che dovrebbe essere di chiunque: quella della deriva autoritaria e anti-democratica che il sistema (definizione necessariamente sintetica) sta cercando di imporre al mondo occidentale. Con essa vengono corrose poco alla volta le basi della coesistenza fra cittadini, fatte di valori che, per nostra incalcolabile fortun,a abbiamo sempre dato per scontati. Questa canzone li nomina in un lamento alieno e allucinato, e l’esasperazione che ne scaturisce pensa alla fuga o, surrealmente parlando, a una sorta di auto-dissolvimento. La musica accompagna il tutto con la messa in scena di arrangiamenti e sonorità quasi claustrofobiche».

Cristiano Godano e Rob Elli (Tori Caldeira)