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Regione Piemonte: 6.6 milioni di euro per investimenti forestali e filiera del legno

DiRaimondo Bovone

Ott 20, 2026 , , , ,

La Regione Piemonte destina 6.666.000 euro all’intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale 2023-2027, con l’obiettivo di rafforzare gli investimenti nella filiera del legno.
Nel dettaglio, 5.266.000 euro integreranno la dotazione del bando 1/2024. La graduatoria comprende 55 domande ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse, con un fabbisogno residuo di contributi pari a circa 10,48 milioni di euro. Con l’integrazione, si stima di coprire circa due terzi del fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili.
Al bando 1/2027 sarà destinato 1 milione di euro, più 400.000 euro saranno riservati a iniziative regionali, da definire con un successivo provvedimento. Per il nuovo bando, gli investimenti ammissibili riguarderanno macchine e attrezzature per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco, nonché macchine e impianti per la trasformazione e la prima lavorazione del legno.

LE PAROLE – Così dichiara Marco Gallo, assessore regionale alle Foreste: «La risposta al bando 2024 ha evidenziato un fabbisogno superiore alle risorse inizialmente disponibili L’incremento della dotazione permette di proseguire lo scorrimento della graduatoria e di mantenere risorse dedicate alle future esigenze d’investimento della filiera».

L’assessore Marco Gallo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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