Regione Piemonte: 6.6 milioni di euro per investimenti forestali e filiera del legno

La Regione Piemonte destina 6.666.000 euro all’intervento SRD15 «Investimenti produttivi forestali» del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale 2023-2027, con l’obiettivo di rafforzare gli investimenti nella filiera del legno.

Nel dettaglio, 5.266.000 euro integreranno la dotazione del bando 1/2024. La graduatoria comprende 55 domande ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse, con un fabbisogno residuo di contributi pari a circa 10,48 milioni di euro. Con l’integrazione, si stima di coprire circa due terzi del fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili.

Al bando 1/2027 sarà destinato 1 milione di euro, più 400.000 euro saranno riservati a iniziative regionali, da definire con un successivo provvedimento. Per il nuovo bando, gli investimenti ammissibili riguarderanno macchine e attrezzature per le attività di abbattimento, allestimento ed esbosco, nonché macchine e impianti per la trasformazione e la prima lavorazione del legno.

LE PAROLE – Così dichiara Marco Gallo, assessore regionale alle Foreste: «La risposta al bando 2024 ha evidenziato un fabbisogno superiore alle risorse inizialmente disponibili L’incremento della dotazione permette di proseguire lo scorrimento della graduatoria e di mantenere risorse dedicate alle future esigenze d’investimento della filiera».

L’assessore Marco Gallo