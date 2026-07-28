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Il Piemonte fa GOL, superati tutti i target PNRR: oltre 184.000 persone hanno trovato lavoro

DiRaimondo Bovone

Lug 28, 2026 , , , ,

Il Piemonte supera con largo anticipo tutti gli obiettivi fissati dall’Europa e si conferma tra le realtà più efficaci nell’attuazione del Programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, la misura finanziata dal PNRR per accompagnare le persone verso il lavoro attraverso orientamento, formazione e percorsi personalizzati. I risultati sono stati presentati al Grattacielo Piemonte nel corso dell’incontro “Abbiamo fatto… GOL – Storie, dati e prospettive delle politiche attive in Piemonte”, promosso dalla Regione Piemonte insieme ai principali soggetti della rete regionale delle politiche del lavoro.

I NUMERI – Ad oggi sono 324.647 le persone raggiunte dal programma; di queste 266.184 sono diventate beneficiarie dei percorsi personalizzati79.616 hanno completato attività formative o tirocini. Il Piemonte ha così superato tutti i target assegnati dal Ministero e dall’Unione Europea: i beneficiari sono oltre 22.000 in più rispetto agli obiettivi previsti.
Ma il dato più significativo riguarda il lavoro: oltre 184.000 persone, pari al 56,8% di coloro che hanno preso parte al programma, hanno trovato un lavoro. Di queste, 75.272 hanno ottenuto un contratto stabile (tempo indeterminato + apprendistato + trasformazioni da tempo determinato a indeterminato), confermando la capacità del sistema piemontese, non solo di favorire l’inserimento lavorativo, ma anche di creare occupazione di qualità.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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