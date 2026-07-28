Il Piemonte fa GOL, superati tutti i target PNRR: oltre 184.000 persone hanno trovato lavoro

Il Piemonte supera con largo anticipo tutti gli obiettivi fissati dall’Europa e si conferma tra le realtà più efficaci nell’attuazione del Programma GOL – Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, la misura finanziata dal PNRR per accompagnare le persone verso il lavoro attraverso orientamento, formazione e percorsi personalizzati. I risultati sono stati presentati al Grattacielo Piemonte nel corso dell’incontro “Abbiamo fatto… GOL – Storie, dati e prospettive delle politiche attive in Piemonte”, promosso dalla Regione Piemonte insieme ai principali soggetti della rete regionale delle politiche del lavoro.

I NUMERI – Ad oggi sono 324.647 le persone raggiunte dal programma; di queste 266.184 sono diventate beneficiarie dei percorsi personalizzati e 79.616 hanno completato attività formative o tirocini. Il Piemonte ha così superato tutti i target assegnati dal Ministero e dall’Unione Europea: i beneficiari sono oltre 22.000 in più rispetto agli obiettivi previsti.

Ma il dato più significativo riguarda il lavoro: oltre 184.000 persone, pari al 56,8% di coloro che hanno preso parte al programma, hanno trovato un lavoro. Di queste, 75.272 hanno ottenuto un contratto stabile (tempo indeterminato + apprendistato + trasformazioni da tempo determinato a indeterminato), confermando la capacità del sistema piemontese, non solo di favorire l’inserimento lavorativo, ma anche di creare occupazione di qualità.