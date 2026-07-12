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Tunnel del Tenda: aperture estese per tutta l’estate, circolazione più agevole

DiRaimondo Bovone

Lug 12, 2026 , , , , , , ,
www.tunneltenda,it

La Commissione Intergovernativa per le Alpi del Sud ha recepito la richiesta della Regioni Piemonte e Liguria, sostenuta dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, di garantire aperture più ampie durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L’intesa consentirà un significativo ampliamento delle fasce di apertura estiva, rispondendo alle esigenze manifestate dai territori.

CALENDARIO APERTURE – 11-31 luglio: dal lunedì al giovedì ore 6-21 (13 e 14 luglio, per i festeggiamenti nazionali francesi, apertura fino alle 23), dal venerdì alla domenica ore 6-23 ;
1°-31 agosto: apertura continuativa dalle 6 alle 23;
1°-13 settembre: dal lunedì al giovedì ore 6-21, dal venerdì alla domenica ore 6-23;
14 settembre-4 ottobre: giorni feriali apertura 6-8, 12.30-13.30 e 18-21; nei fine settimana apertura 6-23;
Dal 5 ottobre: tunnel chiuso per 6 settimane per consentire il completamento dei lavori.

www.tunneltenda,it

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: «Prolungare l’apertura del tunnel è strategico per favorire il turismo, rappresenta una leva fondamentale di sviluppo per Limone Piemonte e la Val Vermenagna, come dimostrano i dati della prima stagione della neve 2025-26 con il tunnel aperto. Continueremo ad agire affinché si arrivi al pieno ripristino della funzionalità del Colle di Tenda, infrastruttura strategica per Piemonte, Liguria e arco alpino».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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