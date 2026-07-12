Tunnel del Tenda: aperture estese per tutta l’estate, circolazione più agevole

La Commissione Intergovernativa per le Alpi del Sud ha recepito la richiesta della Regioni Piemonte e Liguria, sostenuta dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, di garantire aperture più ampie durante il periodo di maggiore afflusso turistico. L’intesa consentirà un significativo ampliamento delle fasce di apertura estiva, rispondendo alle esigenze manifestate dai territori.

CALENDARIO APERTURE – 11-31 luglio: dal lunedì al giovedì ore 6-21 (13 e 14 luglio, per i festeggiamenti nazionali francesi, apertura fino alle 23), dal venerdì alla domenica ore 6-23 ;

1°-31 agosto: apertura continuativa dalle 6 alle 23;

1°-13 settembre: dal lunedì al giovedì ore 6-21, dal venerdì alla domenica ore 6-23;

14 settembre-4 ottobre: giorni feriali apertura 6-8, 12.30-13.30 e 18-21; nei fine settimana apertura 6-23;

Dal 5 ottobre: tunnel chiuso per 6 settimane per consentire il completamento dei lavori.

LE PAROLE – Così il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: «Prolungare l’apertura del tunnel è strategico per favorire il turismo, rappresenta una leva fondamentale di sviluppo per Limone Piemonte e la Val Vermenagna, come dimostrano i dati della prima stagione della neve 2025-26 con il tunnel aperto. Continueremo ad agire affinché si arrivi al pieno ripristino della funzionalità del Colle di Tenda, infrastruttura strategica per Piemonte, Liguria e arco alpino».