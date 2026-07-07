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Incendi boschivi: in Piemonte massima pericolosità da mercoledì 8 luglio

DiRaimondo Bovone

Lug 7, 2026 , , , ,

La Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi da mercoledì 8 luglio. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di quanto previsto dal bollettino per la previsione del pericolo incendi, emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte, dalle elevate temperature, previste in ulteriore rialzo, e soprattutto dai numerosi incendi che si sono sviluppati sul territorio piemontese, impegnando fortemente tutto il Sistema antincendi boschivi e di Protezione civile: Vigili del fuoco, volontari del Corpo AIB Piemonte, Carabinieri forestali, flotta elicotteristica regionale, ampiamente supportati dalla flotta aerea dello Stato. 
La durata del provvedimento varia in funzione della discesa della temperatura e dell’arrivo delle precipitazioni.

ATTENZIONE – Ai cittadini si richiede massima collaborazione osservando i seguenti comportamenti: – segnalare al numero unico di emergenza 112 eventuali avvistamenti di incendi – non ostacolare la operazioni di spegnimento, sia a terra che nei bacini lacustri in cui si riforniscono i velivoli antincendi – evitare qualunque azione che possa favorire l’innesco del fuoco.

I DIVIETI – L’entrata in vigore della massima pericolosità comporta divieti e sanzioni di cui alla normativa nazionale e regionale: divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali – divieto di accendere fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi – divieto di effettuare azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio (fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio) – divieto di usare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui le lanterne volanti.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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