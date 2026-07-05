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Il Piemonte è la 1^ regione italiana che adotta un provvedimento anti-burocrazia

DiRaimondo Bovone

Lug 5, 2026 , , , ,

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 134 denominato Semplifica Piemonte, provvedimento che rafforza la capacità della Regione di operare in un contesto normativo e amministrativo sempre più complesso. Il testo punta a rendere la normativa regionale più semplice, chiara e applicabile, riducendo la complessità burocratica grazie ad alcuni obiettivi: semplificazione dei procedimenti amministrativi, riduzione di tempi e adempimenti, digitalizzazione rafforzata dei servizi pubblici e una maggiore collaborazione tra le amministrazioni.
In pratica viene proposto un modello amministrativo basato su collaborazione, innovazione e miglioramento continuo, valorizzando le competenze della Pubblica Amministrazione per garantire servizi più efficienti e maggiore capacità di risposta ai bisogni degli utenti.

LE NOVITA’ – Un Tavolo regionale per la semplificazione, sede stabile di confronto con enti locali, parti economiche e sociali e organizzazioni del Terzo settore, con funzione consultiva e propositiva.
Un Team regionale per la semplificazione e il supporto agli enti locali, per accompagnare gli enti nell’attuare politiche di semplificazione e innovazione.
Un Piano strategico pluriennale, per definire priorità e obiettivi nel medio-lungo periodo.
Un Piano attuativo annuale, che tradurrà le linee guida in interventi concreti, con tempi e risultati misurabili.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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