Il Piemonte è la 1^ regione italiana che adotta un provvedimento anti-burocrazia

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 134 denominato “Semplifica Piemonte”, provvedimento che rafforza la capacità della Regione di operare in un contesto normativo e amministrativo sempre più complesso. Il testo punta a rendere la normativa regionale più semplice, chiara e applicabile, riducendo la complessità burocratica grazie ad alcuni obiettivi: semplificazione dei procedimenti amministrativi, riduzione di tempi e adempimenti, digitalizzazione rafforzata dei servizi pubblici e una maggiore collaborazione tra le amministrazioni.

In pratica viene proposto un modello amministrativo basato su collaborazione, innovazione e miglioramento continuo, valorizzando le competenze della Pubblica Amministrazione per garantire servizi più efficienti e maggiore capacità di risposta ai bisogni degli utenti.

LE NOVITA’ – Un Tavolo regionale per la semplificazione, sede stabile di confronto con enti locali, parti economiche e sociali e organizzazioni del Terzo settore, con funzione consultiva e propositiva.

Un Team regionale per la semplificazione e il supporto agli enti locali, per accompagnare gli enti nell’attuare politiche di semplificazione e innovazione.

Un Piano strategico pluriennale, per definire priorità e obiettivi nel medio-lungo periodo.

Un Piano attuativo annuale, che tradurrà le linee guida in interventi concreti, con tempi e risultati misurabili.