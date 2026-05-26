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Carcere di Torino: la Polizia Penitenziaria sventa un traffico di droga e sim card

DiRaimondo Bovone

Mag 26, 2026 , , , , , ,
Veduta esterna del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino

Lo scorso 22 maggio, intorno alle ore 13.30, la Polizia Penitenziaria ha portato a termine una significativa operazione nel carcere di Torino, arrestando un egiziano che, a bordo di un monopattino, provava ad introdurre materiale illecito all’interno della struttura. L’uomo infatti aveva lanciato oltre il muro di cinta una consistente quantità di materiale per i detenuti, droga e schede SIM. L’intervento dei poliziotti ha bloccato il responsabile, arrestandolo, e sequestrato il materiale recuperato. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali complicità.

LE PAROLE – Questo il commento di Donato Capece, segretario generale del SAPPE, e di Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del medesimo sindacato: “Esprimiamo il nostro plauso alla Polizia Penitenziaria per l’elevatissimo livello di professionalità, l’acume investigativo e la prontezza operativa dimostrata nella brillante operazione. Questo importante risultato assume un valore ancora maggiore se si considera che le prigioni piemontesi fanne i conti con il sovraffollamento e le croniche carenze di organico; nonostante tali condizioni, la Polizia Penitenziaria continua a distinguersi per capacità, dedizione e senso dello Stato, garantendo sicurezza e legalità con grande sacrificio”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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