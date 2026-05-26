Musica: disponibile il video di ‘Virale 2.0’, nuovo singolo della siciliana Katia Zaia

Scritto dalla cantautrice Katia Zaia, il brano “Virale 2.0” (Label KZ Record) conferma ancora una volta la sua presenza ai vertici della scena musicale. Libera e indipendente, lontana da vincoli ed etichette, l’artista siciliana esprime in questo brano tutta la sua forza d’animo e la profonda passione per la musica.

“Virale 2.0” non è soltanto una canzone fresca, coinvolgente e perfetta per l’estate, capace di conquistare grandi e piccoli, ma rappresenta anche un potente messaggio di solidarietà.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_OSJBaOi8g4

La scelta del titolo non è casuale: l’obiettivo è rendere “virale” un messaggio di pace, in un momento storico particolarmente delicato. Il brano invita a riflettere e a condividere un sentimento di vicinanza verso tutte le popolazioni che stanno soffrendo. Il videoclip si ispira simbolicamente, tra gli altri, al popolo cubano, portando con sé un augurio di pace e speranza, così come un pensiero rivolto alle terre della Palestina, profondamente segnate dai conflitti.

“Virale 2.0” (Label KZ Record) è un inno universale che supera ogni barriera: non ha età, colore, genere o ideologia. Attraverso la musica e le immagini, l’artista trasmette un messaggio semplice e potente: l’amore è un linguaggio universale.

LE PAROLE – Spiega Katia Zaia: “Virale” è già nell’aria, è un movimento libero che cresce e si diffonde, un’energia positiva che unisce e coinvolge. È ritmo, emozione, condivisione. È un invito ad amarsi, a lasciarsi andare e a ballare insieme.

BIOGRAFIA – Katia Zaia è un’artista poliedrica di origini siciliane. Intraprese il percorso musicale col singolo “Me río de ti”, definito dall’artista un autentico “inno alla vita”, capace di trasmettere energia positiva e leggerezza. Poi seguì “Privé”, brano che segnò un ulteriore passo nell’evoluzione artistica: la collaborazione con un rapper e il suo producer arricchì il pezzo di sonorità moderne e coinvolgenti, facendosi spazio nelle classifiche delle principali radio trap italiane. La sua vena autoriale emerse con “Virale”, scritto interamente da lei, brano fresco e spensierato che si impose come potenziale tormentone estivo, conquistando pubblico anche sui social. Con “Nella macchina mia”, infine, Katia Zaia esplorò atmosfere più intense e sensuali, fondendo sonorità mediterranee con suggestioni flamenco in un’interpretazione carica di passione e personalità.

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