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Musica: disponibile il video di ‘Virale 2.0’, nuovo singolo della siciliana Katia Zaia

DiRaimondo Bovone

Mag 26, 2026 , , ,

Scritto dalla cantautrice Katia Zaia, il brano “Virale 2.0”  (Label KZ Record) conferma ancora una volta la sua presenza ai vertici della scena musicale. Libera e indipendente, lontana da vincoli ed etichette, l’artista siciliana esprime in questo brano tutta la sua forza d’animo e la profonda passione per la musica.
“Virale 2.0” non è soltanto una canzone fresca, coinvolgente e perfetta per l’estate, capace di conquistare grandi e piccoli, ma rappresenta anche un potente messaggio di solidarietà.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_OSJBaOi8g4

La scelta del titolo non è casuale: l’obiettivo è rendere “virale” un messaggio di pace, in un momento storico particolarmente delicato. Il brano invita a riflettere e a condividere un sentimento di vicinanza verso tutte le popolazioni che stanno soffrendo. Il videoclip si ispira simbolicamente, tra gli altri, al popolo cubano, portando con sé un augurio di pace e speranza, così come un pensiero rivolto alle terre della Palestina, profondamente segnate dai conflitti.

“Virale 2.0” (Label KZ Record) è un inno universale che supera ogni barriera: non ha età, colore, genere o ideologia. Attraverso la musica e le immagini, l’artista trasmette un messaggio semplice e potente: l’amore è un linguaggio universale.
LE PAROLE – Spiega Katia Zaia: “Virale” è già nell’ariaè un movimento libero che cresce e si diffonde, un’energia positiva che unisce e coinvolge. È ritmo, emozione, condivisione. È un invito ad amarsi, a lasciarsi andare e a ballare insieme.  

www.germanelli.com

BIOGRAFIA – Katia Zaia è un’artista poliedrica di origini siciliane. Intraprese il percorso musicale col singolo “Me río de ti”, definito dall’artista un autentico “inno alla vita”, capace di trasmettere energia positiva e leggerezza. Poi seguì “Privé”, brano che segnò un ulteriore passo nell’evoluzione artistica: la collaborazione con un rapper e il suo producer arricchì il pezzo di sonorità moderne e coinvolgenti, facendosi spazio nelle classifiche delle principali radio trap italiane. La sua vena autoriale emerse con “Virale”, scritto interamente da lei, brano fresco e spensierato che si impose come potenziale tormentone estivo, conquistando pubblico anche sui social. Con “Nella macchina mia”, infine, Katia Zaia esplorò atmosfere più intense e sensuali, fondendo sonorità mediterranee con suggestioni flamenco in un’interpretazione carica di passione e personalità.

LINK SOCIAL – Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0fSL6TfD0KndWo6EhhIdZbYoutube: https://www.youtube.com/@katiazaiarealInstagram: https://www.instagram.com/katiazaiareal/Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089564719097Tiktok: https://www.tiktok.com/@katiazaiareal

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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