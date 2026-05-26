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Musica: ecco il video di ‘Madame’ della cantautrice BeaMakk, uscito a metà mese

DiRaimondo Bovone

Mag 26, 2026 , , , ,

Il video ufficiale del singolo “Madame”, della cantautrice BEAMAKK,  è on line sul canale YouTube Lungomare srl dal 15 Maggio, a questo link: https://youtu.be/cOzFgWWRTvg
Il nuovo singolo, pubblicato il 24 Aprile dopo gli ottimi riscontri dei brani “You drive me crazy”, “Nel Blu” e “Io e Te Io e Te Io e Te”, è pubblicato dall’etichetta Lungomare srl, in collaborazione,con Musica e Rivoluzione S.a.s. ed è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente. Disponibile sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/Madame

LE PAROLE – BeaMakk racconta il video con queste parole: “Rispecchia molto la natura della canzone, le luci, i colori e gli attori hanno tutti contribuito a rendere perfettamente il sentimento profondo che mi ha spinto a scrivere Madame. Quelle mani che mi toccano sono molto significative, rappresentano decine di porte che si possono aprire, finendo in una relazione piuttosto che in un’altra, ma ogni scelta comporta un percorso di vita preciso. Sono felice e soddisfatta del videoclip, davvero orgogliosa! Segna soprattutto un cambiamento importante e una transizione musicale e artistica che sto affrontando”.

CREDITI – Prodotto da: Massimo Calabrese e Marco Lecci per MUSICA E RIVOLUZIONE S.a.s. e LUNGOMARE S.r.l. – Regia: Manuel Bongiorni
BRANO – Autore: BeaMakk – Compositori: BeaMakk- Valerio Calisse – Producer: Marco Lecci – Massimo Calabrese – Arrangiamenti e Realizzazione: Valerio Calisse con Massimo Calabrese & Marco Lecci – Sound & Mastering Engine: Carmine Simeone – Tastiere e cori: Valerio Calisse – Basso, Chitarra acustica e cori: Massimo Calabrese – Casa Discografica: Lungomare
CANALI UFFICIALI BEAMAKK – Iinstagram: bea.makk – TikTok: beatrice.macconi – YouTube: youtube.com/beatrice.macconi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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