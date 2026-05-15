Schifani “Dopo le amministrative incontro di maggioranza, compatti per manovra”





PALERMO (ITALPRESS) – “Condivido la proposta lanciata da Giorgio Assenza, che stimo moltissimo. Dopo le amministrative troveremo un modo per incontrarci”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di una iniziativa nei Giardini d’Orleans a Palermo, in occasione dei festeggiamenti degli 80 anni dello Statuto autonomo della Regione Siciliana, a proposito della proposta lanciata dal capogruppo di FdI all’Ars Giorgio Assenza, di un confronto con tutti deputati di maggioranza dopo le elezioni. “Ho fatto il capogruppo per 8 anni e so cosa significa fare squadra e fare spogliatoio – ha proseguito -. Penso sia una buona idea, ne avevamo già parlato: dopo le amministrative troveremo un modo per trascorrere 24-36 tutti assieme per affrontare l’ultimo anno di legislatura nella consapevolezza che abbiamo fronte una grande responsabilità, la variazione di bilancio di luglio ma, principalmente, di una manovra finanziaria di fine anno che sarà sicuramente significativa per le risorse che abbiamo. Dobbiamo fare in modo che questa disponibilità finanziaria si trasformi in servizi, in misure economico-sociali in favore dei giovani e della nostra economia. È un appuntamento che non possiamo mancare, e la maggioranza non può che essere compatta. Discuteremo le misure più importanti della manovra all’interno della maggioranza”, ha concluso Schifani. col3/vbo/mca1