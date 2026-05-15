Schifani “Statuto siciliano è patrimonio da salvaguardare, giusta rivisitazione”





PALERMO (ITALPRESS) – “Lo statuto deve essere ‘vivente’ e deve adeguarsi alle esigenze dei territori”. Lo ha detto detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di una iniziativa ai Giardini d’Orleans a Palermo, incontrando circa 400 bambini di sette scuole di Palermo, in occasione dei festeggiamenti degli 80 anni dell’autonomia Siciliana. È un patrimonio da salvaguardare, ma non da difendere in tutte le sue parti come un totem – ha aggiunto -. Ieri nel corso di un convegno organizzato da Repubblica, è venuta fuori la proposta di un ‘pensatoio’ che rifletta attentamente sulle possibili rimodulazioni che lo adeguino alla realtà di oggi”, ha aggiunto. vbo/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)