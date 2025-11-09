A4Zampe Attualità Costume & Società

Torino apre le porte a Quattrozampeinfiera, 22 e 23 novembre, tra Natale e sostenibilità

DiRaimondo Bovone

Nov 9, 2025

Sabato 22 e domenica 23 novembre Lingotto Fiere ospita Quattrozampeinfiera – Christmas Edition, evento che unisce la magia natalizia all’energia degli amici a quattro zampe. Quest’anno il Natale incontra la sostenibilità con #UsatoPet, il progetto di Quattrozampeinfiera che dà nuova vita agli accessori per animali. Dopo l’esordio a Milano, la tappa torinese vede la collaborazione con Tyche Pet e il progetto Pets Share. Chi desidera rinnovare la cuccia, o acquistare un nuovo guinzaglio, potrà portare in fiera ciò che non utilizza più: cucce, coperte, giochi o cappottini ancora in buono stato. Tyche Pet si occuperà di raccoglierli e donarli alle associazioni del territorio che aiutano animali in difficoltà. Un gesto semplice che trasforma oggetti inutilizzati in risorse preziose.

SPETTACOLO E DIVERTIMENTO – Dimostrazioni di agilitysplash dogdiscipline cinofile, sfilate, shooting fotografici e consulenze personalizzate animeranno i 2 giorni di evento, offrendo al pubblico spunti e tendenze per il benessere dei propri animali.
CASA PET – Cuore del progetto è “La Casa Pet di Quattrozampeinfiera”, che accoglie l’uomo e l’animale. Un ecosistema progettuale, curato dallo studio The HAD Human Animal Design®, interamente dedicato agli spazi degli ambienti domestici per la convivenza tra persone e animali.

INFO – Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 –  Lingotto Fiere Torino – orari 10 –19
BIGLIETTI – Intero € 15 – Online € 12 – Coupon da quattrozampeinfiera.it € 11 –
Sconto #UsatoPet: € 5 di riduzione portando un oggetto pet usato –
Ingresso gratis per bambini fino a 10 anni.
[email protected] – 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it

L’interno di Lingotto Fiere

