Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: la Penitenziaria intercetta droga e telefonini lanciati dall’esterno

DiRaimondo Bovone

Ott 20, 2025 , , , , , ,
Veduta esterna del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino

Ennesima brillante azione della Polizia Penitenziaria del carcere di Torino. Ne dà notizia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il SAPPE, per voce del segretario Vicente Santilli, che informa sul tentativo di introdurre illecitamente telefoni cellulari al Lo Russo-Cutugno: “Ieri pomeriggio (domenica, ndr), verso le 14, venivano lanciati dall’esterno del carcere diversi involucri oltre il muro di recinzione, poi ritrovati dalla Polizia interna. All’interno sono stati trovati significativi quantitativi di hashish, cocaina, e 3 telefonini”.
Il sindacalista sottolinea come questi tentativi, maldestri, dimostrino la vulnerabilità del carcere di Torino: “Il SAPPE rinnova la richiesta di dotare la Polizia Penitenziaria di droni, per il controllo esterno del carcere, e del Nucleo unità cinofila del Corpo per il contrasto alle sostanze stupefacenti”.

Il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, sottolinea la situazione droga all’interno delle carceri italiane: “Il 30% dei detenuti è tossicodipendente e più del 20% degli stranieri ha problemi di droga. Ricordiamo che la diffusione e il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, in Italia, è in aumento, sia per i consumi, che per i reati penali, che per le domande di trattamentoPer cui il SAPPE rinnova i percorsi di aggiornamento professionale ad hoc per il personale della Polizia Penitenziaria”.

Corridoio interno del carcere torinese

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Il presidente ucraino Zelensky: “È il momento di spingere per la fine della guerra”

Ott 20, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Vercelli: la droga arriva dentro le palle da tennis

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Le Forze di difesa israeliane annunciano la ripresa della tregua a Gaza

Ott 20, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen di Brambilla torna a vincere e inguaia il Rimini

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica espugna il campo di Bellusco e si piazza 4^ in classifica

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Il presidente ucraino Zelensky: “È il momento di spingere per la fine della guerra”

Ott 20, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: la Penitenziaria intercetta droga e telefonini lanciati dall’esterno

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x