Vercelli: dal 12 al 14 settembre c’è ‘Risò – Festival internazionale del riso’

La Fiera del Riso di Isola della Scala, a circa 20 km da Verona, la più importante manifestazione italiana dedicata al riso e al risotto, ufficializza la partnership con Risò – Festival Internazionale del Riso, evento che riunisce eccellenze e culture legate al cereale bianco in tutto il mondo, che si terrà a Vercelli dal 12 al 14 settembre 2025.

Un’unione che si celebra nel segno della collaborazione e della condivisione: da una parte l’esperienza consolidata della Fiera del Riso, con oltre mezzo secolo di storia e un forte radicamento territoriale; dall’altra un progetto internazionale che offre al riso una visibilità globale, raccontandone non solo la tradizione ma anche le prospettive legate a salute, benessere e innovazione.

Con la partnership tra Fiera del Riso e RISO’ – Festival Internazionale del Riso, si apre una prospettiva comune: promuovere la cultura del riso a 360 gradi, valorizzandone identità, qualità nutrizionali e potenzialità future. Secondo l’indagine “Italiani, benessere e riso” condotta da AstraRicerche, il riso è considerato dagli italiani un alimento sano, leggero e digeribile, fonte di energia per chi pratica sport, capace di contribuire anche al benessere mentale perché associato a momenti conviviali e ricordi positivi. Sempre più apprezzato dai giovani in piatti come sushi e pokè, trova spazio crescente anche in settori innovativi come integratori e cosmesi.