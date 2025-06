Poste Italiane, scarsa adesione allo sciopero del 4 giugno: solo l’8.36% dei dipendenti

Lo scorso martedì 3 giugno si è tenuto uno sciopero indetto a livello nazionale da SLC CGIL e UILPOST, nonché da alcune organizzazioni del sindacato di base, in merito all’implementazione del Piano Industriale e alle relative riorganizzazioni aziendali definite con le intese sindacali del 16 luglio, 27 novembre e 3 dicembre 2024.

In coerenza con la normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono state garantite le prestazioni indispensabili.

Su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di adesione attestatasi all’8,36% sul totale dei dipendenti di Poste Italiane, non si sono registrate situazioni di criticità relativamente ai servizi erogati.

