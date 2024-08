Venerdì 9 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Filippo Inzaghi (1973), Italia, ex-calciatore e allenatore.

Vinse 3 scudetti (1 Juve, 2 Milan), 3 Supercoppe (1 Juve, 2 Milan), 1 Coppa Italia (Milan), 1 B (Piacenza), 2 Champions, 2 Supercoppe Uefa, 1 Mondiale per Club (Milan), 1 Intertoto (Juve). In Nazionale (57-25) conquistò il Mondiale ’06 e l’Europeo ’94 Under 21.