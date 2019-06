24 milioni di italiani sono in sovrappeso

Un italiano su dieci è obeso per un totale di 6 milioni di persone e quasi la metà della popolazione adulta è in sovrappeso, 24 milioni di persone. E’ la mappa del “grasso” che ha elaborato l’Università Popolare “Stefano Benemeglio” delle Discipline basata su fonti Iss ed Istat.

Al Nord la popolazione è più magra, infatti, solo il 26% in Trentino-Alto Adige è sovrappeso mentre la Basilicata arriva al 53%.

Complessivamente, il 40% dei maggiorenni è in sovrappeso, soprattutto gli uomini (44%) ma anche le donne (36%), con differenze sul territorio che confermano un divario tra Nord e Sud, in cui le regioni meridionali presentano la prevalenza più alta di persone in sovrappeso (Basilicata 53%, Campania 48% e Sicilia 47%) oppure obese (Molise 15%, Puglia 14% e Abruzzo 13%).

Nel Nord Italia, invece, la situazione è diversa, in Trentino-Alto Adige, gli obesi sono appena il 7%. Ed è ottima la situazione anche in Valle d’Aosta dove il sovrappeso riguarda solo il 29% dei cittadini e in Lombardia dove gli obesi sono fermi all’8%