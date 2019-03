Triste sequenza di incidenti stradali

Oggi alle ore 12 a Molare un uomo alla guida della sua auto è stato punto da una vespa e il conducente ha perso il controllo dell’auto, sono intervenuti i soccorsi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Novi Ligure.

Ieri mattina una donna con una bambina a bordo, a Valenza, ha avuto un malore, non controllando più l’autovettura ha investito un pedone. La donna è stata trasportata all’ospedale di Alessandria in codice rosso, la bambina in codice giallo all’Infantile e il pedone in codice giallo all’ospedale di Casale.

Ieri sera intorno alle 19,30 in viale Milite Ignoto all’altezza del bar Beppe una moto ha investito un pedone che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria.