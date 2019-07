Furti in abitazione a Felizzano

I Carabinieri della Stazione di Felizzano hanno arrestato nella flagranza del reato di furto in abitazione A.F. residente ad Asti e già noto alle Forze di Polizia. I Carabinieri in servizio perlustrativo sono stati allertati da alcuni cittadini della presenza di due soggetti ritenuti “sospetti” intenti ad aggirarsi per le strade del paese a bordo di uno scooter. Giunti sul posto i Carabinieri hanno intercettato così un solo uomo che fuggiva a piedi dall’abitazione di una anziana donna dopo aver asportato la borsa alla vittima. Bloccatolo, l’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso e tratto in arresto per furto in abitazione.

In merito l’Arma dei Carabinieri è consapevole che vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il desiderio di tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura, ma è necessario adottare alcuni accorgimenti. Teniamo ben presente che i ladri in genere agiscono ove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti: ad esempio, un alloggio momentaneamente disabitato.

Un ruolo fondamentale assume altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le vostre abitazioni.

In qualunque caso ricordate che il numero unico di emergenza è il 112