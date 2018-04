Arrestato condannato per violenza sessuale

Novi Ligure. I militari della Stazione Carabinieri di Novi Ligure hanno tratto in arresto un pregiudicato condannato dal Tribunale di Genova per avere commesso nel luglio del 2015 il reato di violenza sessuale e diversi reati per furto aggravato in pubblici esercizi. Il giovane, di nazionalità rumena, dell’età di 27 anni, la sera del 18 luglio 2015 si era reso responsabile di violenza sessuale in danno di una donna nel genovese, dopo aver causato lesioni al compagno della stessa. Dopo la sentenza di condanna del Tribunale di Genova, il giovane aveva fatto perdere le sue tracce. I militari della Stazione di Novi Ligure lo hanno fermato nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio. Il giovane è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.