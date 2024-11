Il presidente ucraino Zelensky: “La chiamata Scholz-Putin è il vaso di Pandora”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il cancelliere Scholz mi ha detto che avrebbe chiamato Putin. La chiamata di Olaf, secondo me, è il vaso di Pandora. Ora possono esserci altre conversazioni, altre chiamate. Solo un sacco di parole”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram.

Poi spiega: "Questo è esattamente ciò che Putin desidera da molto tempo: è molto importante per lui indebolire l'isolamento della Russia, conducendo negoziati ordinari che non finiranno in nulla. Come ha fatto per decenni. Ciò ha dato alla Russia l'opportunità di non cambiare nulla nella sua politica, di non fare nulla in effetti, e questo è esattamente ciò che ha portato a questa guerra. Comprendiamo tutte queste sfide ora. Sappiamo come agire. E vogliamo avvertirvi: Minsk-3 non accadrà: abbiamo bisogno di una vera pace".

