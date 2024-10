Il governatore Zaia: “L’Autonomia differenziata è un pilastro del governo”

ROMA (ITALPRESS) – “La legge sull’autonomia differenziata divide le materie in quelle che non hanno bisogno del calcolo dei Livelli Essenziali di Prestazione e altre 14 su cui bisogna calcolarli: sulle materie rimaste fuori è assurdo dire ‘attendiamo che calcolino i Livelli essenziali di prestazione su materie che non c’entrano nulla’”. Lo afferma il governatore regionale del Veneto Luca Zaia. “Ho stima di Meloni e so che è una persona coerente – prosegue Zaia, – Questa legge è uno dei pilastri del governo: se si tratta di migliorare la qualità della vita dei cittadini mi rifiuto di pensare che qualcuno la voglia peggiorare“.

(Fonte video: Regione Veneto)