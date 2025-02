Il vicepresidente USA, Vance: “L’Europa non è minacciata da Russia o Cina, ma dall’interno”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Mentre l’amministrazione Trump è molto preoccupata per la sicurezza europea e crede che si possa arrivare ad un accordo ragionevole tra Russia e Ucraina, crediamo anche che sia importante nei prossimi anni che l’Europa faccia un grande passo avanti per provvedere alla propria difesa”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nel suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza a Monaco.

“La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell’Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno. Ciò che mi preoccupa è la minaccia dall’interno”, ha aggiunto Vance. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Rapid Response 47)

Navigazione articoli