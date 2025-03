UE, Meloni: “Accolta la proposta italiana su InvestEu per la Difesa”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “L’Unione dei mercati di capitali è fondamentale per attrarre investimenti privati, per mobilitare i capitali privati. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, nella parte dedicata alla competitività, si fa riferimento anche alla proposta italiana legata a InvestEu per il piano della Difesa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles . “Abbiamo chiesto di aggiungere al lavoro che è stato fatto, che carica tutto l’impegno sulla difesa sul bilancio degli stati nazionali, un’iniziativa che potesse mettere garanzie europee sugli investimenti privati”.mgg/mca1

