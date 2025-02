UE, Mattarella: “L’Italia sostiene con forza l’ingresso dei Paesi Balcanici”

CETTIGNE (MONTENEGRO) (ITALPRESS) – “L’Italia ha sempre sostenuto con forza e con vigore l’ingresso nell’UE del Montenegro e dei Paesi dei Balcani occidentali che, ancora, non ne fanno parte. Lo ha fatto anche quando alcuni Paesi, senza alcuna ragione, hanno frenato questo processo. Finalmente si sono superate le remore di alcuni Paesi. L’Unione Europea non sarà completa e realizzata davvero, senza questo ingresso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa a Cettigne, in Montenegro, con il presidente Jakov Milatovic. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

