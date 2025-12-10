IN EVIDENZA

Lollobrigida “Riconoscimento Unesco motivo d’orgoglio per tutti”

Dic 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “E’ un motivo d’orgoglio credo per tutti gli italiani. Un risultato costruito insieme al ministero della Cultura e che ha visto partecipe tutto il sistema Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando il riconoscimento Unesco alla cucina italiana. “La prima al mondo. La cucina italiana patrimonio dell’umanità, un messaggio forte anche in termini promozionali. Il risultato è stato accolto da tutti i cittadini italiani come un motivo d’orgoglio ma anche di consapevolezza”, ha aggiunto.

