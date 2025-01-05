IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, il ministro Tajani: “La miglior proposta è l’accordo come l’Articolo 5 della NATO”

Set 5, 2025


CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Mi auguro che alla fine Putin cambi idea. Non sarà facile e ci vorrà tempo. Ma la pace la si dovrà raggiungere. Grande impegno da parte nostra soprattutto per garantire la sicurezza dell’Ucraina perché quella è la chiave una volta finita la guerra. Mi pare che la miglior proposta in campo, che non creerebbe alcuna tensione anche con Mosca, sia quella di avere un accordo internazionale che garantisca un’azione di mutuo soccorso in caso di attacco sul modello dell’articolo 5 della NATO e con un coinvolgimento degli Stati Uniti che potrebbe garantire ad esempio la protezione aerea”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del Forum TEHA in corso a Cernobbio.

